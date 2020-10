Así será la renovada versión de "Jóvenes Brujas" que debutará en Halloween

Hasta ahora no se sabía cuál sería el foco de la nueva película en el universo de "The Craft: Legacy", pero ahora se confirmó que esta entrega de "Jóvenes Brujas" se trata de una secuela para la historia que se dio a conocer originalmente en 1996.

Con guión y dirección de Zoe Lister-Jones ("New Girl"), la nueva historia sigue a un grupo de eclécticas y adolescentes aspirantes a brujas que se dan de frente con contundentes consecuencias, cuando comienzan a descansar en sus poderes recientemente descubiertos.

La película cuenta con las actuaciones de Cailee Spaeny ("Bad Times at the El Royale", "On the Basis of Sex"), Gideon Adlon ("The Society", "Blockers", "The Mustang"), Lovie Simone ("Selah & the Spades", "Greenleaf") y Zoey Luna ("Pose", "Boundless") para interpretar al cuarteto protagónico.

Afiche para la nueva versión de "Jóvenes Brujas".

En tanto que Michelle Monaghan y David Duchovny completan el elenco de esta entrega que fue producida por Blumhouse y que debutará en la víspera de 31 de octubre en plataformas VOD.

Revisa el trailer de la película a continuación: