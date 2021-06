Modelo vinculada a Arturo Vidal actualiza el estado de su relación con el jugador de La Roja

Fue justo el 31 de mayo cuando estalló esa escándalo. El supuesto romance de Arturo Vidal con una modelo que había viajado desde Antofagasta a Santiago para tener un encuentro íntimo con él, justo en la víspera de las eliminatorias, sacó más de un titular en los medios y detonó las especulaciones en torno a que el jugador había roto la burbuja sanitaria a su llegada al país desde Europa. Ahora, fue la misma promotora involucrada en la polémica, Nicol Flores, quien quiso aclarar el estado de su relación con el jugador de La Roja.

"Muchos preguntan por la nueva conquista de Arturo Vidal. La chica se llama Nicole F. Habrá que preguntarle qué hacía en el hotel y por qué subió una foto del King. Porque él, hasta ahora, sigue con su novia Sonia", contó en ese momento Cecilia Gutiérrez en una publicación a través de su Instagram.

Más tarde en el programa Que Te Lo Digo, se dio cuenta de que Flores compartió una imagen en la que aparece Vidal con la misma ropa que él mostró en una historia de su propio perfil.

"Ella fue muy pilluela...Se nota que la foto está tomada a la mala porque él no sale posando. Era la prueba que ella exhibía para decir que estuvo con Vidal", destacó Sergio Rojas, zanjando el tema.

La información hizo arder a los hinchas, sobre todo porque después se reveló que Arturo Vidal tuvo una ruta de chipe libre por Santiago, incumpliendo las restricciones impuestas por las autoridades para quienes entren al país. A lo que se sumó que más tarde se confirmó su contagio con Covid-19 en una de las reuniones sociales que sostuvo en medio de ese periplo.

Nicol Flores en su Instagram.

Ya ha pasado casi un mes de todo eso y ahora Nicol Flores decidió romper el silencio por medio de las historias de su Instagram, donde publicó un tajante mensaje sobre su relación con el también volante del Inter de Milán.

"Nunca he tenido un affaire con el jugador Arturo Vidal, no soy su nueva conquista, ni su amante", partió diciendo Flores en el mensaje publicado en formato de imagen.

Y añadió que "nunca ha pasado algo entre él y yo. Sólo existe una amistad. Todos los rumores y especulaciones han sido una gran estupidez de los periodistas".

"Se me ha involucrado con otras personas, las cuales no conozco. Y todo es fake, espero quede claro. Para que dejen de publicar y mentirle a las personas. Nunca he tenido COVID. Y espero no tenerlo. Por lo tanto, no estoy vinculada a su contagio, ya que algunas personas aún no entienden", remató.

No contenta con el tenor aclaratorio de su declaración, Nicol Flores también decidió explicar cómo se produjo la filtración de las fotos que mostraban a Arturo Vidal en el hotel.

"Jamás fue una funa. Compartí a mi lista de mejores amigos de 25 personas, en las cuales ilusamente confiaba. Compartí unas imágenes por 5 minutos para que mis amigos vieran. Jamás esperé que saliera de mi lista de BF (Best friends). No crean todo lo que ven", explicó.

Por otro lado, también lamentó que "la gente de Chile es súper mal intenciada. Me han acusado de muchas cosas que no son ciertas. Y en especial los hombres".

"Recuerden que vienen de una mujer y ella debe enseñarles a respetar a todas las mujeres. Fomentan el bullying en Chile, ya que no les enseñan otros valores. Aún pueden aprender a no humillar o dañar a otros", concluyó.

El mensaje aclaratorio de Nicol Flores en las historias de su Instagram.(1)

El mensaje aclaratorio de Nicol Flores en las historias de su Instagram.(2)