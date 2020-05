"Me siento poderosa": Antonella Ríos plantea contundente reflexión con sensual foto

Antonella Ríos es reconocida por su intensa presencia en redes sociales, así como también por sus constantes reflexiones y mensajes para sus seguidores, además de la infantable sensualidad de sus fotos. Estos tres factores nuevamente se combinaron en una de sus recientes publicaciones, con la que sacó más de un aplauso.

Con la clásica técnica de la foto en el espejo, la actriz se retrató de medio cuerpo, mientras pasa en casa su cuarentena.

Es desde ese aislamiento social que lanzó: "Quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente si no el que se adapta mejor al cambio!!! #darwin".

La imagen con que Antonella Ríos acompañó su reflexión

"Comparto absolutamente esta manera de enfrentar los cambios y las dificultades en pro de sobrevivir", continuó Ríos. "Estoy trabajando para ser fuerte por dentro y por fuera".

Y hablando de conflictos interiores, Antonella también reconoció que "mucha ansiedad me tenia media esclavizada de la comida pero logré ordenarme y mantenerme en equilibrio #lacomidaesmedicina".

En esa línea y de cara a los complejos momentos que el mundo está enfrentando, la intérprete recomendó: "Busca el objetivo y dibújalo para poder concretarlo. Si lo piensas y lo deseas lo puedes conseguir".

"Buscar el equilibro mental y físico cuesta pero ,ordenando tu día ordenas tus ideas y tu cabeza! Yo ando feliz porque agradezco todo lo que tengo y no sufro por lo que no tengo, pero es un trabajo largo y doloroso pero puedes lograrlo. Me siento poderosa", remató.

Estas son otras de las publicaciones de Antonella Ríos: