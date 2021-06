Antonella Ríos confiesa que su incursión en Tinder fue un fracaso

Antonella Ríos vivió un momento de sincera confesión en medio del programa de Chilevisión Podemos Hablar, al revelar en medio de la conversación con los otros invitados que su irrupción en Tinder fue un fracaso.

En el espacio, Ríos reveló que se hizo una cuenta en la aplicación para conseguir citas con personas que tienen un gusto común.

Nada hacía presagiar que todo terminaría resultando mal, ya que el resto de los usuarios no confiaba en el perfil de la actriz.

"Me metí a Tinder y la gente no me creía que era yo, y me denunciaron, y me lo cerraron", lanzó la también influencer de Instagram.

Al rescate apareció Joche Bibbó, otro de los invitados al espacio de Julián Elfenbein, quien explicó que había tenía que verificar la cuenta para que la gente supiera que era "la verdadera Antonella Ríos", pero la modelo insistió que de todas formas la gente no se lo creyó.

"Me voy a hacer de nuevo uno, porque hablaron el tema y se me abrió el apetito", confesó Ríos, quien hizo un llamado a que le desbloqueen su cuenta de Tinder.

El remate vino con un "no me puedo hacer otra con mi teléfono, porque me lo tienen bloqueado en la aplicación".