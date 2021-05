"Debieras respetar la diginidad de la mujer": Antonella Ríos recibe voraces críticas por fotos en lencería

Antonella Ríos lleva un tiempo vendiendo contenido de alto contenido sensual a través de un sitio en el que hay que pagar una suscripción para poder revisar el material. Y para promocionar lo que se trae entre manos, ha ido compartiendo con sus seguidores parte de las sesiones fotográficas que ha creado por medio de su cuenta en Instagram, lo que la ha hecho recibir voraces críticas tal como pasó el fin de semana recién pasado.

La también moldeo dio a conocer una postal en lencería con la que en una primera instancia cosechó múltiples halagos.

Y, si bien la mayoría de sus seguidores aprecian la presencia empoderada, avasalladora y flamante imagen que proyecta Ríos, no faltaron quienes salieron al paso con ataques por las imágenes.

"Eres hermosa Anto pero noes necesario mostrar tanto menos es mas", partió diciendo tímidamente una usuaria. Entonces, el asunto se desató y llegaron otros como "imposible que una mujer como ella se respete" y otros asegurando que "no tiene dignidad", alimentando las descalificaciones.

El asunto subió a tal tono que incluso involucraron a sus hijos de 13 y 5 años, indicando que "menos mal tu hijo no ve tus fotos", "no crees que debieras respetar la diginidad de la mujer, eres madre, piensa en tus hijos" y "encuentro que no es necesario exponer tu cuerpo de esa forma. No es ni artístico al desnudo solo por aumentar los likes de hombres calentones".

Hasta el momento Antonella no se ha pronunciado sobre los comentarios de los haters.

