Anne Hathaway saca a relucir su verdadero y horroroso rostro para "The Witches"

La nueva versión de "The Witches" acaba de presentar un nuevo adelanto, con la mismísima Anne Hathaway como rostro promocional, para recordarle al mundo que el remake de la adaptación debutará en HBO Max.

El clip tiene a parte del elenco describiendo cómo se puede identificar a las brujas que viven entre nosotros, quienes poseen una gran sonrisa de oreja a oreja, además de que usan peluca para cubrir su calvicie y además no tienen dedos.

Claro, todo es parte de la historia -esperemos- que creó el reconocido autor Roald Dahl y que ya tuvo una adaptación creada por Nicolas Roeg en 1990, pero que ahora llega renovada a 2020, bajo la dirección de Robert Zemeckis.

Learn How to Spot A Witch from the cast of #TheWitchesMovie! ��‍♀️ Starring Anne Hathaway, Octavia Spencer, and Stanley Tucci. Stream it on @hbomax October 22. Internationally in cinemas soon. pic.twitter.com/lT7RzNEjMZ