Es conocido que Guardianes de la Galaxia llegará a su fin con el estreno de su tercera película en mayo de 2023, por lo tanto el futuro de algunos personajes es incierto, pero sabemos que uno de los actores que forma parte de los Guardianes ya confirmó su salida de Marvel Studios.

Con emotivas palabras

Dave Bautista es el actor que interpreta a Drax el Destructor en el UCM y recientemente en una entrevista con GQ Magazineconfirmó que luego del estreno de Guardianes de la Galaxia Vol.3 no retornaría a Marvel Studios, siendo esta su última película interpretando al personaje al que dió vida durante 9 años.

“Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo” señaló el actor. “Pero también hay un alivio (de que terminó). No todo fue agradable. Fue un rol difícil de interpretar. El proceso de maquillaje me estaba cansando mucho”, agregó.

“No sé si quiero que Drax sea mi legado. Es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”, finalizó Bautista.

Actualmente el actor está más enfocado en sus nuevos proyectos y es que volverá para la secuela de Dune con uno de sus papeles más dramáticos y además en diciembre participó en Glass Onion, la secuela de Knives Out interpretando a uno de los protagonistas.

Gran historia de fondo

Respecto a sus últimas declaraciones, esta no es la primera vez que Bautista se lanza contra Marvel Studios, ya que en otra ocasión el actor mencionó que no se encontraba cómodo con el trato que Marvel le estaba dando al personaje de Drax ya que según los dichos en entrevistas pasadas Bautista cree que Drax merece un spin-off, lo que no está en planes del estudio “creo que realmente han perdido una oportunidad con Drax, tiene una gran historia de fondo”, mencionó a Collider en 2021.