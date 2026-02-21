Este sábado el chileno Alejandro Tabilo (68° del mundo) salta a la cancha para disputar un duelo de alto voltaje ante el peruano Ignacio Buse (91°), por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

El zurdo vive una semana soñada: por primera vez se instala entre los cuatro mejores de un torneo de esta categoría, luego de imponerse en un partidazo a Thiago Tirante (92°) por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1.

Al frente tendrá a un Buse que también hace historia. El peruano ya había firmado los primeros cuartos de final para su país en un ATP 500 y ahora redobló la apuesta tras sorprender al italiano Matteo Berrettini (57°) por 6-3, 2-6 y 6-3.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Ignacio Buse?

El partido entre Alejandro Tabilo y Ignacio Buse está pactado para jugarse este sábado 21 de febrero no antes de las 18:00 horas de Chile en la cancha principal Guga Kuerten. Quien se imponga avanzará a la gran final, donde lo espera el ganador del cruce entre Tomás Etcheverry (51°) y Vit Kopriva (87°).

ver también ¡Confirmado! Así se jugará la Qualy del Chile Open este sábado 21 de febrero

¿Cómo ver a Alejandro Tabilo por el Río Open?

Esta ronda del ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile, por ello es que la única manera para ver a Alejandro Tabilo por cuartos de final será de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Publicidad