En Chile, existe un importante beneficio que reciben las parejas que son capaces de cumplir un mínimo de 50 años de matrimonio. Este beneficio conocido como Bono Bodas de Oro es un aporte económico que premia la unión matrimonial y entrega un monto que puede superar los $200 mil por cada cónyuge.

¿Puedo postular al Bono Bodas de Oro si estoy separado de mi cónyuge?

No, uno de los requisitos fundamentales para postular al Bono Bodas de Oro es que no exista el término del matrimonio por cualquier causa legal . Es decir, pueden postular aquellos cónyuges que no se encuentren separados o divorciados.

Una vez que esto se cumpla, hay que considerar otras condiciones que deben darse para iniciar la postulación al Bono Bodas de Oro. Podrán postular los matrimonios que:

Se encuentren en el Registro Social de Hogares (RSH) , y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población.

Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos) , reconocido por la autoridad correspondiente.

Acreditan residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Pueden solicitarlo los viudos y viudas

Así es, pueden recibir el Bono Bodas de Oro aquellos viudos o viudas que:

Habiendo cumplido 50 años de matrimonio, uno de los cónyuges fallece después de esa fecha . El sobreviviente puede optar a su parte del bono, siempre que el fallecimiento de alguno de los cónyuges se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio.

. El sobreviviente puede optar a su parte del bono, siempre que el fallecimiento de alguno de los cónyuges se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio. Habiendo presentado la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, cualquiera de los cónyuges fallece durante la tramitación del beneficio. Una vez que se conceda el monto correspondiente a la persona fallecida, formará parte de su herencia.

¿Cuál es el monto?

El nuevo monto actual del Bono Bodas de Oro es de $425.360 pesos, divididos equitativamente entre $212.680 para cada cónyuge vivo.

Es importante destacar que ambos cónyuges deben solicitar el beneficio para poder recibirlo.

Conoce el paso a paso y postula al Bono Bodas de Oro

Ahora es posible solicitar el Bono Bodas de Oro a través de una videollamada con un funcionario de ChileAtiende, quien te guiará en el proceso de postulación.

Para realizar la solicitud de forma virtual, puedes ingresar a www.chileatiende.gob.cl/sucursalvirtual/5369 y completar los datos necesarios para programar la videollamada con un funcionario capacitado.

También tienes la opción de acudir personalmente a una de las sucursales físicas de ChileAtiende del Instituto de Previsión Social (IPS) para realizar la solicitud de este beneficio.