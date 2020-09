VIDEO: Encuentran viva y flotando en el mar a mujer desaparecida hace dos años

Angélica Gaitán es una colombiana de 46 años, que en 2018 no se supo nada más de ellas. Sin embargo, dos años después, apareció con vida y de forma sorprendente: flotando en el mar.

Fue un pescador quien encontró a dos kilómetros de la costa de Puerto Colombia, en el Océano Atlántico, a la mujer que presentaba signos de hipotermia y evidente debilitamiento físico.

Consultada respecto a por qué había decidido escapar durante todo este tiempo, Gaitán indicó que no toleró más los maltratos físicos y psicológicos que recibió de parte de su pareja por veinte años.

“Los maltratos comenzaron en el primer embarazo, me golpeaba, abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas estaban pequeñas”, comenzó relatando a RCN Radio.

“Muchas veces denunciaba pero la Policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones“, agregó la mujer.

“En septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar. Gracias a Dios logré escapar. Estuve deambulando en las calles por casi 6 meses y después fui a buscar ayuda a la oficina de la mujer y de allí me mandaron a un hogar de paso”, contó.

Intentó acabar con su vida



Angélica aseguró que luego del último episodio de violencia, ya no quería seguir viviendo. “Yo no quería seguir con mi vida. Una señora me prestó para los pasajes y cogí un bus directo al mar. Yo quería acabar con todo, no tenía ayuda de nada, ni de mi familia, porque este hombre me tenía alejada de mi circulo social”, afirmó.

Finalmente llegó hasta la orilla del mar, donde tomó una drástica decisión: “Decidí lanzarme al mar, dejé que me llevara y esperar que pronto acabara esta pesadilla”, señaló, que luego de eso estuvo a la deriva por cerca de 8 horas.

“El señor que me rescató en la mitad del mar me dijo que estaba inconsciente, flotando. Gracias a Dios estaba viva, y me lanzó un salvavidas (...) Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante”, sentenció.

Revisa el momento en que la mujer fue rescatada: