Un gesto conmovedor: Viralizan foto de una enfermera que amamantó a recién nacido porque su madre no podía

Una conmovedora historia se viralizó en redes sociales, luego de que una enfermera amamantara a un recién nacido porque su madre no podía.

El hecho ocurrió específicamente en la localidad de Santiago de Estero, en Argentina, donde Vanesa Suárez, que trabaja en el hospital de la zona, realizó el noble gesto con el lactante.

"Me surgió de forma natural porque el bebé ya llevaba tres horas sin succionar", indicó la funcionaria.

Según informaron los medios locales, todo ocurrió este lunes cuando Vanesa y un compañero acudieron a la casa de una paciente que tuvo un parto casero y debían trasladar al hospital.

"Una joven había tenido a su bebé y necesitaba ayuda (...) la mamá tenía aún la placenta y el cordón", relató. Por lo que la profesional intentó que la mamá alimentara al bebé, pero "no podía ya que estaba un poco descompuesta".

Debido a eso, una doctora una doctora le dijo a la enfermera que ella misma le diera pecho, pues tiene un hijo de un año.

"Me saqué la bata, porque estábamos vestidos como el protocolo lo indica en este tiempo de pandemia y ahí no más le di el pecho y él comenzó a succionar muy bien, por lo que fue un alivio", contó la funcionaria de la salud.

La fotografía se viralizó rápidamente por todas las redes sociales.

Respecto al conmovedor gesto que se viralizó en las redes sociales, Vanesa Suaréz afirmó que "hace tres años que soy enfermera, pero desde mayo de este año comencé a trabajar y nunca había pasado esto".

"No pensé que iba a trascender tanto, ni me di cuenta cuando me hicieron la foto, uno reacciona con el fin de ayudar, especialmente a un bebé recién nacido”, agregó.