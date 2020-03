Representante de la OMS en Chile descarta la cuarentena total: "No puedes decir ‘porque Argentina lo hizo, yo lo voy a hacer’"

Los últimos casos confirmados de Coronavirus en Chile tiene la idea de una cuarentena total como solución, pero el representante de la OMS en nuestro país descartó de plano la medida por el momento.

En conversación con Meganoticias, Fernando Leanes explicó que la Organización Mundial de la Salud "definitivamente no recomienda medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos períodos de tiempo, por dos razones: primero, porque tienen un efecto corto, y segundo, porque no se pueden sostener muchas veces porque, o la gente las incumple, o la gente no puede subsistir con esas medidas”.

Ante las peticiones que han hecho los alcaldes, políticos y varias personalidades del sector público, indicó que "es muy tentador ceder a esta presión. Para uno mismo, porque sería mucho más fácil decir ‘sí, háganlo’, pero no resulta. No fue conveniente cerrar las escuelas en el momento en que las cerraron, porque eso ya generó una dificultad para la vacunación".

El experto de la OMS habló de la importancia de que cada medida que se tome debe ser estudiada por los efectos positivos y negativos que podría traer:

Cualquier país que tome esta medida antes de lo que la tiene que tomar, se está equivocando.

Si bien Leanes no ve la cuarentena total como algo urgente para Chile, explica que para decidir implementarla "se tiene que tomar cuando presumes que tienes un número de casos muy altos, y se tiene que tomar por sectores, de una manera que sea racional”.

Uno de los países que optó por una cuarentena a nivel país es Argentina, donde al comparar el caso con Chile el representante de la OMS expresa que “no puedes decir ‘porque Argentina lo hizo, yo lo voy a hacer’”.