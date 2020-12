Navidad 2020 | ¿Cuánto falta para navidad y año nuevo?

Estamos a pocos días del fin de este particular año 2020 en el cual hemos tenido que afrontar una difícil pandemia a nivel global, diferentes fenómenos climáticos e incluso vivimos un nuevo eclipse solar, suceso similar al vivido el año anterior.

En otros tiempos, este fin de año es de muchas compras salidas de vacaciones, sin embargo, este 2020 será diferente, debido a la pandemia son muchas las limitaciones en Chile y en el mundo, el retroceso a la fase dos instaurada la semana pasada en la Región Metropolitana es un ejemplo claro de que no se podrá celebrar navidad y año nuevo tal cual como en otras ocasiones.



¿Cuántos días faltan para navidad y año nuevo?

Desde este lunes 14 de diciembre quedan once días para la celebración de Navidad, mientras que para la llegada del año nuevo hay que esperar 18 días.

Cabe destacar que el gobierno anunció que de acuerdo al plan paso a paso se tomarán una serie de medidas para las celebraciones de fin de año. Una de ellas, es el toque de queda en navidad comenzará a las 02:00 AM del 25 de diciembre y terminará 05:00 AM del mismo día, por su parte en año nuevo, también comenzará a las 02:00 AM y finalizará a las 7:00 AM del 1 de enero.