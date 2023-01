El ex jefe de gabinete del Minsal renunció a su cargo en noviembre pasado, a solo dos meses de haber iniciado sus funciones, luego de ser acusado de acoso sexual por parte de una funcionaria.

Alexander Recabarren Báez solo duró dos meses como jefe de gabinete de la ministra de Salud, Ximena Aaguilera, luego que se interpusiera una denuncia por acoso sexual y maltrato laboral. Recabarren llegó al Minsal junto a la secretaria de Estado, luego del cambio de gabinete realizado por el Presidente Boric en septiembre pasado.

Según consignó La Tercera, su salida del ministerio se concretó el 11 de noviembre pasado, luego que una funcionaria de la cartera sanitaria denunciara supuestos comentarios inadecuados sobre su vestimenta.

Tras las acusaciones, el médico decidió dar un paso al costado, para evitar repercusiones políticas contra la titular de Salud, quien lleva cuatro meses en el cargo.

Eso sí, el profesional descartó los hechos y aseguró ser inocente. En cuanto a la denuncia, el profesional la toma como un tema de carácter “grave”, pero asegura que no es real. “La denuncia es grave, pero los hechos denunciados no se corresponden con el carácter de la misma, no son verdad”, señaló.

“Desconozco si fue una operación política para dañar a la ministra de Salud, pero el hecho de que esta denuncia, que está en un proceso de investigación que aún no concluye, sea ventilada por los medios, me lleva a llegar a esa conclusión”, agregó el ahora ex jefe de gabinete.

Ante las acusaciones, “decidí renunciar apenas tomé conocimiento de la misma para deslindar esta situación y que la autoridad no fuera cuestionada por esta denuncia”, aseguró el médico.

También enfatizó que llevará adelante todos los procesos necesarios para demostrar su inocencia. “Me defenderé en todas las instancias que corresponda para demostrar mi inocencia y el carácter injurioso de la denuncia”, advirtió Recabarren.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que actuaron conforme al protocolo y hay que, actualmente, una investigación en curso. Tras la salida del médico cirujano, asumió en reemplazo Javiera Menay (CS).