Nacho Román asegura que la final de MasterChef estaba arreglada: "Un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire"

El ex participante de MasterChef Ignacio Román se fue con todo contra le programa asegurando que la final estaba arreglada y que el sabía antes de que anunciaran como ganadora a Daniela Castro que el no sería el vencedor.

Hace algunos días Yann Yvin estuvo presente en "De tú a tú" donde se refirió a la decisión de los chef en la final culinaria del 2015. "Era todo Chile contra nosotros (el jurado) en ese momento. Nosotros somos chef, con Cris (Carpentier) y Ennio (Carota), y ese día la cocina era mejor del lado de Daniela. Es como un campeonato de fútbol, al final, en un mundial de fútbol, no siempre el mejor gana. En ese momento ganó Daniela pero 3 a 0”.

Ignacio, quien era el favorito del público para ganar la final de la primera temporada señaló que le había dicho que el no sería el ganador.

"En la final a ella le arreglaron el postre y a ella no. Y yo terminé 25 minutos antes de cocinar y el programa estaba editado. Un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire. Todo eso sabía antes de ganarme en el podio", comentó a Me Late Prime.

Asimismo, comentó que lloró tras vez la final editada por televisión cuando se transmitió la final.