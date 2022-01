El alza de contagios de Covid-19 de las últimas semanas en territorio nacional –donde incluso llegó a la cifra record de 14.757 casos positivos en un solo día- ha provocado que el Ministerio de Salud deba realizar un retroceso en las etapas del Plan Paso a Paso en varias comunas del país.

Actualmente Iquique, Cañete, Zapallar y otras seis comunas del país se encuentran en “Fase 2 - Transición”, siendo una de las etapas más estrictas del Plan en cuanto a aforos y a cuidados sanitarios se refiere, como el lavado frecuente de manos, utilización correcta de la mascarilla y evitar aglomeraciones, además de completar los esquemas de vacunación correspondientes.

Revisa a continuación, el aforo y qué significa que tu comuna se encuentre en Fase 2 - Transición.

¿Qué significa la Fase 2 - Transición?

La Fase 2 - Transición, corresponde a la segunda etapa del Plan Paso a Paso, la cual tiene las siguientes limitaciones de aforo y actividades.

1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Apertura: obligatoria.

2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Permitidas.

3. Reuniones en residencias particulares

Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

4. Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

5. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

6. Actividades en gimnasios y similares

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

7. Actividad física y deporte

Lugar abierto: máximo de 10 personas.

Lugar cerrado: máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

8. Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no pase de movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores. Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo se reduce a la mitad.

Lugar cerrado: solo permitidos si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad, con un 20% del aforo total definido y máximo 50 personas.

Prohibido el consumo de alimentos.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: solo con Pase de Movilidad, máximo 50 personas.

Prohibido el consumo de alimentos.

9. Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad o no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no pase de movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

10. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Solo para actividades individuales con agendamiento previo.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 5 personas y 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Fuente: www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso