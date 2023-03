Aries (marzo 21-abril 20)

Será un día algo confuso y desordenado con varias sorpresas. Puede que algunas cosas que planificaste de cierta manera no salgan como esperabas, y es posible que tengas algunos imprevistos en tu hogar con tu familia. Trata de tomarlo con calma para que aproveches la situación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es un día ideal para pasarlo en familia y con tus seres queridos, ya que será una jornada armoniosa y de mucha paz en la que incluso puedes hacer algún trabajo o actividades que sean tranquilas. Cuida el dinero porque estos días puedes tener algún gasto que no esperabas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Un día de contrastes en el que te puedes encontrar con algo sorpresivo durante la tarde. Tu sábado empezará muy bien tal como lo habías imaginado, pero a medida que pase la jornada puede que tengas algún problema sorpresivo o que te comuniquen alguna mala noticia que te desordene los planes.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy o durante los próximos días recibirás grandes noticias u ocurrirán cosas que te van a llenar de alegría y esperanza. Es un fin de semana de muchas posibilidades, tanto en lo económico como en lo cotidiano, ya que tendrás tranquilidad y armonía dentro tuyo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Serás uno de los signos más favorecidos por los astros hoy. Es posible que se te cumpla alguna ilusión que tenías guardada desde hace tiempo. Aprovecha de hacer cosas que te diviertan y darte gustos en la vida, como hacer alguna vocación, ya sea artística, intelectual o personal.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Eres una persona a la que le hace muy feliz el trabajo, al punto de que destacas por sobre los demás, por ello es que hoy estarás entregada a tu profesión o a tareas domésticas. No será un mal día, pero es posible que te mantengas algo solo y alejado de quienes te rodean.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Será en general un buen día, sobre todo en los aspectos amorosos y la misión de terminar tareas pendientes o temas laborales. Tendrás momentos felices y experiencias de mucho placer, aunque el trabajo igualmente ocupará una parte importante de la jornada.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Es un día de algunas decisiones complicadas en el que deberás escoger entre hacer feliz a tu pareja o familia, aunque la tercera alternativa es hacer lo que a ti te guste, aunque eso no le acomode a los demás. Igual tendrás una sensación agridulce porque deberás sacrificar algunos aspectos de tu vida para conseguir otros.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Con tu gran fe y motivación conseguirás el amor de alguien que quieres mucho y que estaba dentro de tu corazón desde hace tiempo. Es posible que sea un día muy feliz, aunque ten cuidado porque puede que esa persona que amas no sea como siempre imaginaste, pero debes analizarlo con calma.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Una de las cosas más valiosas de la vida es conseguir un objetivo por el que luchaste con toda tu alma, sobre todo porque aspiras a metas altas tanto en el trabajo como en la vida íntima. Hoy o en los próximos días lograrás algo muy importante para ti y serás muy feliz.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Estás muy cansado y necesitas darte un descanso porque tu cuerpo y mente lo piden, y este fin de semana justamente conseguirás eso. El trabajo y otras tensiones te han agotado más que otras veces, por lo que tendrás un merecido relajo, además de que las cosas en general van a mejorar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Los astros te van a dar un día de varios imprevistos y cambios sorpresivos que no te dejarán descansar el fin de semana como imaginabas. Estarás algo ocupado y con la atención puesta en cosas que no esperabas, pero no significa que sea un día malo.