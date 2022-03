Restan seis días para que el Presidente Sebastián Piñera ingrese al Congreso para entregar la banda presidencial y salir como un ciudadano más . En tanto, el ex diputado Gabriel Boric Font, entrará y se convertirá en el nuevo Presidente de la República de Chile.

La ceremonia se llevará a cabo el día viernes 11 de marzo a las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacionalismo. Transformándose esta en la octava asunción presidencial tras el retorno a la democracia y Boric será el sexto presidente desde 1990 a la fecha, también el más joven .

Este evento será trasmitido desde el Congreso a través de los canales nacionales. El salón estará habilitado para 500 personas, entre diputados y diputadas, senadores, ministros salientes y entrantes. Cabe destacar, que las ceremonias anteriores contaron con más de 1.300 invitados en los cambios de mando.

A continuación te comentaremos detalles sobre la remuneración que recibirá el Presidente Electo Gabriel Boric Font.

¿Cuánto gana el Presidente de Chile?

En la actualidad el sueldo del Presidente Sebastián Piñera es $9.681.545. Sin embargo este fue rebajado en un 10% por lo que su remuneración es de $8.713.391. El mismo sueldo que recibirá el Presidente Electo Gabriel Boric .

El organismo encargado de fijar las remuneraciones mensuales de las autoridades públicas durante los cuatro años de Gobierno es el Consejo de Alta Dirección Pública.