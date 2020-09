¿Chavo del 8 metalero?: Viralizan fotografía de hombre que se parece a "Chespirito"

Una fotografía de un hombre metalero posando con un vaso de cerveza en la mano ha generado una ola de comentarios en redes sociales. ¿La razón? El parecido que tiene la persona con el fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.

Según informó El Horizonte, el hombre se llama Phil Claudio Gonzales y es un cantante de metal argentino, que por su apariencia, lo han identificado en varias ocasiones con el comediante mexicano.

De hecho, en las últimas horas miles de memes se tomaron las redes sociales comparando al músico con el Chavo del 8. Sin embargo, él se lo toma con humor según publicó en su cuenta de Facebook.

Phil Claudio Gonzales cantando en un show y sorprendiendo por su parecido al "Chavo del 8".

"No se cansaron todavía?? Hay muchas mas eh ...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", escribió.

No obstante, indicó que que hay personas que lo han insultado sin ningún motivo, por lo que pide que entiendan que solo es un meme. "Ahora hay muchos pelotudos bardeando. Es un meme nada mas pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear", agregó.