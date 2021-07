¿Cómo sacar el promedio de notas? Revisa AQUÍ cómo calcular el promedio

El primer semestre está terminado para la gran mayoría de los estudiante de Chile y con ello se acerca momento de promediar las calificaciones obtenidas durante los primeros seis meses del año.

Con la pandemia del coronavirus se ha hecho más complicado para los alumnos cumplir como lo hacían antes, en condiciones normales. Esto pudo haber significado notas inferiores y tal vez un desempeño menor.

En el caso de los estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media, el fin del primer semestre puede ser una oportunidad para repuntar, puesto que conocer el promedio de notas de la primera mitad del año, puedo servir de guía para mantener o mejorar el rendimiento durante la segunda mitad del 2021.

Mientras que, en el caso de estudiante de enseñanza superior, la situación podría ser compleja si las calificaciones no fueron las mejores, ya que a diferencia de la enseñanza escolar, los universitarios no reprueban el semestre o al año, sino que reprueban el ramo. Considerando que algunos ramos son semestrales, un mal desempeño durante los primeros seis meses del año podría significar reprobar una asignatura.

Pero no te preocupes, nunca es tarde para tomar las riendas e intentarlo otra vez. Si todavía no conocer tu promedio de notas o no sabes cómo hacerlo, a continuación te contamos todos los detalles.



¿Cómo sacer el promedio?

Para sacar un promedio de notas, debes sumar todas las calificaciones y dividir el resultado por el número de calificaciones:

Por ejemplo, si tus calificaciones son: 7, 3, 4, 4 y 6

Debes sumar 7 + 3 + 4 + 4 + 6

El resultado de la suma anterior es "24".

Ese resultado se debe dividir por el número de calificaciones. Es decir 24 dividido 5.

Por lo tanto, el promedio es "4,8".

Si no te quedó claro, puedes revisar el video a continuación:

Por otro lado, si necesitas sacar un promedio ponderado, es decir con porcentajes, puedes ingresar AQUÍ.

O mira el siguiente video: