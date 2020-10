Sergio Gilbert: "Si Marcelo Bielsa viniera hoy a Chile, no tomaría la selección"

El debut de la selección chilena en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 ha dejado análisis para todos los gustos. Y nunca falta aquel que añora el pasado, y específicamente, el legado que dejó Marcelo Bielsa hace más de una década.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Es el caso de Sergio Gilbert, Premio Nacional de Periodismo Deportivo y referente de la prensa escrita en las últimas décadas, que en diálogo con La Redgoleta puso en perspectiva la herencia del técnico rosarino.

"Bielsa tuvo el gran mérito de dar una estructura. Y su idea se plasmó porque encontró los jugadores para hacerlo, los moldeó a su manera, porque venían con un ADN distinto. Pero si viniera hoy a Chile, tras su paso por Europa, yo creo que no tomaría la selección", asume.

"Lo dudo sinceramente. Bielsa evaluaría y diría 'no tengo los jugadores para hacer lo que quiero. Yo sé que Chile va a querer resultados, así que no me voy a arriesgar o no voy a querer hacerlo, porque mi perspectiva o mi punto de vista no se va a poder plasmar'", explica Gilbert.

De la misma manera, advierte que el caso inverso no hubiera dado el mismo efecto. "Si (Reinaldo) Rueda hubiera estado al inicio de la Generación Dorada, no hubiese jugado como jugaron Bielsa ni Sampaoli", sentencia.

Igualmente, el analista cree que "a lo mejor igual (Rueda) hubiera tenido resultados, porque los jugadores son buenos. Hoy, Bielsa viene y no puede jugar como antes, y él mismo lo diría", clarificó.

Marcelo Bielsa asumió como entrenador de la selección chilena en 2007 y alcanzó la clasificación al Mundial de Sudáfrica en el inicio de la Generación Dorada. Foto: Jam Media

Lo bueno y lo malo de Marcelo Bielsa



Al hablar de legados, Sergio Gilbert reconoce que existe un aspecto positivo y otro negativo en torno a la herencia que dejó Marcelo Bielsa durante su paso por la selección chilena, entre 2007 y 2010.

"Bielsa nos hizo tan bien y tan mal a nosotros. Bien en el sentido de que vimos que bajo una propuesta diferente, que no era la habitual en el fútbol chileno, se obtuviesen ciertos logros. Y luego eso lo potenció más Sampaoli", reflexiona.

"Pero también nos hizo mal en el devenir del análisis y de la discusión futbolística. Porque tú no puedes pensar en que hay una manera de jugar, o la mejor manera", agrega.

Finalmente, Gilbert ratifica su pensamiento. "Evidentemente, aún cuando Rueda tuviese la misma generación de Bielsa, no hubiese jugado como Bielsa, porque hay otra propuesta, otra idea", completa.