Julio Rodríguez: "Una de las preocupaciones de Claudio Bravo son los jóvenes que vienen detrás de él"

El legado de Claudio Bravo será imborrable en la historia de la selección chilena. El portero fue parte fundamental de la 'Generación Dorada' del fútbol nacional y levantó dos Copa América consecutivas, los primeros títulos en la historia de la Roja.

Es por esto que su recambio deberá estar a la altura de uno de los mejores porteros de la historia de Chile. Bravo, de 37 años, quema sus últimos cartuchos en el Real Betis de España y su retiro está cerca.

Sobre esto, el formador y amigo del bicampeón de América, Julio Rodríguez, aseguró que el golero del Betis está pendiente del recambio para la selección: "Una de las preocupaciones de Claudio son los jóvenes que vienen detrás de él, o qué arquero viene con cualidades para que lo pueda reemplazar".

"Basado en lo que algún día Claudio me contó, no se ven arqueros de la categoría que a él le gustaría ver, con las cualidades que a él lo ha llevado a grandes equipos", añadió en conversación con La Redgoleta de RedGol.

En esa misma línea, Rodríguez aseguró que Bravo "me quiso llevar a trabajar con él en la selección, pero aparte para estar con los muchachos talentosos que tiene el arco chileno, con los jóvenes que algún día pueden llegar a ser tan buenos o mejores que Claudio, pero que les falta modernizar su juego o cualidades que los puedan catapultar a otros niveles".

Por último, el formador de arqueros reveló que Bravo no veía un buen nivel en Chile: "Él me decía que lamentablemente no veía el talento que a él le gustaría ver para que lo desplazaran del arco de Chile, pero bueno, no sé si habrán cambiado los tiempos, espero que sí y que tengamos dos o tres arqueros de gran nivel o mejor que el nivel de Claudio".