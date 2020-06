Garla Guerrero: " Pancha Lara fue la única con el valor suficiente pata patear el penal, yo me eché para atrás"

La defensora y capitana de la selección chilena femenina, Carla Guerrero, recordó el agridulce partido de la Roja frente a Tailandia por la última fecha del Grupo F del Mundial de Francia 2019.

La Roja venció a las asiáticas por 2-0, resultado que pudo ser mayor, pero Francisca Lara falló su penal a los 85’. A Chile le faltó un gol para meterse entre las mejores terceras de grupo y quedó eliminada.

“En el primer tiempo ya teníamos que estar ganando 1-0, eso nos daba mayor tranquilidad para la segunda etapa, pero no se pudo. No hubo reproches para nadie, intentamos hasta el final contra Tailandia. Ganamos, pero nos faltó un gol y no nos alcanzó. Nos apoyamos entre todas, somos un equipo unido”, dijo Guerrero al programa Dosis de Fútbol del CDF.

Agregó que “siempre he dicho, el penal es una circunstancia que se nos dio y Pancha fue la única con el valor suficiente para pararse ahí y patearlo. Yo no lo tuve y me eché para atrás… No, yo no soy de patear penales, ni si quiera en los entrenamientos, no me gusta y trato de evitarlos”.

Pancha Lara antes de su penal.

Sentenció que “ella fue la única que tomó el balón, y el partido no lo perdemos por ese penal, lo perdemos porque no marcamos goles en el primer tiempo”.