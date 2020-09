Óscar Tabárez confía en Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín aunque no tengan equipo a días de jugar con Chile: "Son situaciones muy diferentes"

El largo camino de la selección chilena al Mundial de Qatar 2022 empieza en Montevideo, donde debe visitar a Uruguay en el legendario estadio Centenario, el próximo 8 de octubre.

El entrenador de la Celeste, Óscar Tábarez, analizó dicho compromiso y confía en sus tres estrellas, Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín, quienes pasan por un momento similar.

Cavani terminó contrato con PSG y aún no encuentra equipo; mientras que Suárez y Godín buscan salir de Barcelona e Inter de Milán, respectivamente, equipos que no los tendrán en cuenta para la temporada que ya arrancó.

“Son situaciones muy diferentes. Lo de Cavani es medio especial porque tuvo una lesión un poco rebelde, no reaparecía, y luego entraba al final de los partidos y de a poco fue ganando su espacio y participó en la obtención de un nuevo título. Desde marzo no participó en ningún equipo y tenemos planificado hablar con él pero con tranquilidad, pero no tenemos ninguna duda que desde el punto de vista de su preparación y físico, él es muy profesional”, dijo sobre el ex PSG en diálogo con ESPN.

Tabárez confía en el nivel de Cavani - Getty

Luego agregó que “Lo de Suárez y Godín es distinto. Luis ha demostrado una vez más su capacidad, no sé si es única, para recuperarse en tiempos mucho más breves de lo que indican los médicos ante lesiones. Jugó en la Liga, en la Champions, después tuvo vacaciones (de eso no me preocupo, las vacaciones son parte del entrenamiento anual) y ahora está entrenando con un grupo. ¿Te parece que no puede estar en una reserva para dentro de un mes?”.

“Y Godín lo mismo. Con Godín pudimos hablar por teléfono. Ha jugado pero más allá de los detalles yo no los voy a cuestionar desde el punto de vista que si andan bien o andan mal, allá los que quieran hacer esos sacrilegios y los que se la saben todas, por ejemplo y es lo que me molestó, acá los que tienen cierta edad es como que somos un material desechable”, puntualizó.

El futuro de Cavani es el más incierto, mientras Suárez está cerca de fichar en Juventus, mientras Godín puede seguir con su carrera en Cagliari.