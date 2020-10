Toby Vega deja sin nota a Arturo Vidal contra Colombia: Brayan Cortés el mejor y le pone rojo a Charles Aránguiz

La selección chilena empató ante Colombia por la segunda fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 y cosecha sólo un punto en la primera pasada contando la derrota ante Uruguay. Como es tradición, Marcelo Vega entregó sus notas en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

Para el Toby contra Colombia los mejores de Chile fueron Arturo Vidal, Brayan Cortés, Paulo Díaz, Francisco Sierralta, Alexis Sánchez y Sebastián Vegas, mientras Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y César Pinares quedaron en deuda con nota roja.

Asimismo, el ex mediocampista dejó pendiente el análisis y la calificación para el técnico Reinaldo Rueda. ¿Por qué? “Estamos desde las cuatro de la tarde viendo partidos acá. El jueves le coloco nota a Rueda. Mañana tengo día libre y no vengo”.

LAS NOTAS DEL TOBY VEGA CONTRA COLOMBIA

Arturo Vidal (no alcanzó a poner nota): “era más que un siete, lo vamos a dejar para la otra. Es un jugador distinto, está en todas“.

Brayan Cortés (6,5): “el regalón de Marín. Jugador de selección. En Colo Colo le llegan mucho, no juega bien, tiene esos errores que pasan, pero en la selección rinde. Jugador de selección“.

Paulo Díaz (6,4): “muy bien a la hora de marcar. Lo que hizo hoy con Zapata fue extraordinaria, no se lo pasó nunca, no se lo llevó en velocidad nunca.

Alexis Sánchez (6,1): el primer tiempo fue muy bueno, el segundo no. No puedo poner nota siete si perdimos… O sea, empatamos, pero perdimos dos puntos“.

Francisco Sierralta (6,2): “uno no echa de menos a Maripán. Está un escalón más arriba que Maripán, juega mejor en dupla con Paulo Díaz“.

Sebastián Vegas (5,8): “para mí, Vegas es central. Su función hoy fue marcar a Zapata, al que tenía por ese costado, a Cuadrado y lo hizo bien ahí. No es lateral, un lateral que pasa, cuesta encontrar jugadores así. Es más central, lo conozco bien, y a la hora de marcar lo hizo muy bien“.

LOS ROJOS

Eduardo Vargas (3,5): “ya no es el de antes. O está muy solo arriba, pero no le llegan balones y no se recoge mucho para entrar en el juego y eso no es tan difícil. Y en las únicas pelotas que tuvo tomó malas decisiones. Ya en el primer tiempo pudieron sacarlo. Está como ido, la actitud no es la misma de siempre“.

Charles Aránguiz (3,3): “irreconocible. O le molesta mucho jugar al lado de Baeza, Pinares, que va a Vidal, que se recoge poco Vargas o se echan muy atrás. No sé. No es el jugador que muchas veces nos salva, que va arriba, que uno acostumbra a ver. Hoy muy poco“.

César Pinares (2,8): “tendría que haber salido en el primer tiempo. No es problema de él, no es mal jugador, pero juega de otra forma en la Católica, más libre, más arriba. Lo necesitamos más arriba, no marcando, para eso que entre Fuenzalida. Es un tema del técnico, no está jugando bien”.