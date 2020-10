Sepu y un guiño al Mago: "A Chile le falta un 10... Se ganan un puesto Sierralta, Paulo Díaz y Brayan Cortés"

Rodrigo Sepúlveda analizó el empate de la selección chilena ante Colombia por la segunda fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. La Roja termina la primera pasada con sólo un punto y lamentando goles en los descuentos frente a Uruguay y los cafetaleros.

“Duele comenzar de una manera inesperada, en el desarrollo del partido podíamos ganar el encuentro, y en los 90’ te meten el empate y es durísimo. De seis puntos se rescató sólo uno, en momentos en que Chile pudo ganarle a Uruguay con el robo del VAR y nos hacen un gol al 92’, Colombia nos hace el gol a los 90’”, dijo el Sepu en su canal de YouTube.

Agrega que “Chile se mete atrás porque Colombia lo empuja, y es un error garrafal. Si vas ganando 2-1 tienes que cerrarlo, estás en casa en el Nacional. Pero el DT saca un delantero y mete un defensor para aguantar. Cuando eres una selección grande tu defiendes arriba. ¿Escucharon a Alexis que dijo que no hay ningún joven que venga? Fue muy duro, y tiene toda la razón. Hay buenos jugadores, pero no están al nivel de los otros. No me puedo venir a meter atrás con Colombia, porque Colombia te lo puede dar vuelta”.

Entre las falencias de la Roja, el conocido periodista deportivo dejó botando que extraña a Jorge Valdivia y tuvo palabras para el partido de Charles Aránguiz.

“Chile no tiene un 10, no tiene un volante de creación, un nexo entre el mediocampo y los delanteros (...) Hoy Chile no tiene un Jorge Valdivia y ese trabajo cae en Arturo Vidal y Charles Aránguiz, y hoy Aránguiz no funcionó. Trabajó más de esfuerzo, de contención y laborioso, porque Colombia es una muy buena selección”, expuso.

Complementa que “Chile tiene poco poder de fuego, a esta selección le falta como titular o en el banco un 10, y un goleador, un hombre de área que reemplace a Eduardo Vargas cuando no ande bien. Pensé que podía meter a Leandro Benegas para aguantar de espaldas y disputar el balón contra los dos centrales. Y un lateral izquierdo también falta”.

Por último sentencia que “Sierralta es un jugador que se gana un puesto, es alto, tiene fiereza en la marca, muchísimo timming y no se complica para reventar el balón. Puede ser titular o suplente. Paulo Díaz es otro que se gana el puesto: aperado, buen marcador y rápido. Fiero en la marca. Chile gana dos centrales para el futuro. Y Brayan Cortés es arquero de selección… lo maltrataron tanto. ¿Por qué? Lo hizo bien”.