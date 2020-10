Con goles de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, Chile lo da vuelta en 5 minutos ante Colombia

La selección chilena debió remar desde atrás para desatar los abrazos en el Estadio Nacional, porque en solo cinco minutos de partido revertió el 0-1 ante Colombia y gracias a las anotaciones de Arturo Vidal y Alexis Sánchez lo está ganando por 2-1.

El primer descuento de la Roja llegó gracias al VAR, porque el King Arturo recibió un patadón en el área que la tecnología no pudo obviar y que el juez principal sancionó como penal. Y fue el mismo volante con un fuerte remate que marcó el empate parcial al minuto 38’.

Pero eso no fue todo, porque el combinado nacional aprovechó esos buenos momentos y un centro del costado derecho que no tenía gran trascendencia, que Vidal no pudo empalmar, pero sí tocar para desviar y que Alexis (41') con un suave toque logró transformar en gol.

Con esa anotación los compañeros en el Inter de Milán están demostrando su gran calidad, su fortaleza para ponerse el equipo al hombro y estar dejando los primeros tres puntos en el Estadio Nacional.

Acá te dejamos las imágenes de las anotaciones de Chile:

Pantallazos CDF

