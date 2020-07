Chile vs México en la Copa América Centenario: El inolvidable relato mexicano de la histórica goleada en cuartos de final

Canal 13 revive, desde hace algunas semanas, los encuentros de la Selección Chilena por la Copa América. Primero, la Copa América de nuestro país en el 2015, y posteriormente con la Copa América Centenario, en Estados Unidos el 2016.

Y quizás uno de los partidos que marcó aquella cita en Norteamérica es el triunfo contundente de la Roja de Juan Antonio Pizzi ante México, el que terminó por 7-0. Es que la victoria nacional generó conmoción en la prensa azteca, y uno que no se escapó a eso fue el relator de TV Azteca, Christian Martinoli.

El periodista fue variando su mirada acerca del partido, y hasta el aplastante triunfo, a medida que iban pasando los goles. En una suerte de cronología, y mientras la Roja anotaba, Martinoli pasó de la euforia a la desazón. Así, lo reflejó para Azteca Trece, de aquel entonces:

1° gol (15'): Edson Puch

“Pues este Puch ya venía... Que ni venga... ¡Que ni venga Puch!” (en alusión a la llegada del chileno al Nexaca).

2° gol (44'): Eduardo Vargas

“Sánchez se pone de frente y es como si te sacara una navaja. Nadie da un paso hacia adelante. Sánchez se pasó y estuvo cerca de ocho segundos parado. Nadie se atrevía a apuntar", apuntó Luis García. A ello, Martinoli dice que "esto empieza a tener tintes severos".

3° gol (49'): Alexis Sánchez

"Muy adelante están los chilenos, maldita sea, no están entendiendo nada, llega Vidal, llega Vidal, recorta Vidal, la toca, está el 3 a 0... ¡Está bien! ¿Sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien, porque México no sabe, no tiene ni idea de con quién está jugando ni cómo está planteado el partido. ¡Está bien! Está bien que le metan el tercero, es inverosímil que no revienten una pelota cuando tienes cinco futbolistas que están en los últimos quince metros de la cancha encima tuyo. Está bien, la verdad está bien".

Christian Martinoli es uno de los relatores más conocidos de México, y actualmente trabaja para TV Azteca, en los encuentros de la selección mexicana como de la Liga MX, hoy Guardianes 2020. A él, se suman los comentarios de Luis García.

4° gol (51'): Eduardo Vargas

"La va buscando Vargas, Vargas quiere el cuarto, llega Vargas, llega Vargas... 4 a 0 Vargas. 4 a 0. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que falta más de media hora. Lo peor de todo es que entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. En la Copa Oro molear, equivocarse y hasta ya, los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro. Layún habilitando a mi mamá, habilitando a todos. ¡Esto no es la Copa de Oro! Esto es... la Copa América, y en la Copa América hay jugadores como estos (Eduardo Vargas)".

5° gol (57'): Eduardo Vargas

"¡La pide Vargas! Quinto, ya que se acabe esta miseria porque el partido acaba 10-0 eh. Que se acabe de una vez por todas."

6° gol (74'): Eduardo Vargas

"Y meten el sexto, dos jugadores al segundo palo. Layún, Layún uno de ellos, dos jugadores al segundo palo, el único que se barre es el chileno Puch y eso deja el rebote para que llegue el sexto gol. Actitud. Dignidad. Amor propio. Respeto a la camiseta. Si vas perdiendo 8 a 0 sigo jugando a buscar, matarme por la camiseta mexicana."

7° gol (87'): Edson Puch

"7 a 0. 7 a 0. Puch. 7 a 0. 7 a 0. Estamos siendo goleados en nuestra segunda casa futbolística. Ojalá que podamos tener la sensatez para aprender de esta lección de fútbol".