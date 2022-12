La selección chilena femenina continúa con su preparación de cara al repechaje mundialista de Australia y Nueva Zelanda 2023. En ese contexto la Roja comandada por José Letelier enfrentará este martes al combinado de País Vasco en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, España.

¿Cuándo juega la selección chilena femenina contra País Vasco por un amistoso internacional?

La Roja Femenina juega ante País Vasco este martes 20 de diciembre a las 15:00 horas de Chile en el Estadio de Mendizorroza, Vitoria.

¿En qué canal ver en vivo por TV a la selección chilena femenina?

El partido será transmitido en territorio nacional por la señal de CHV, TNT Sports 2 y TNT Sports HD (Sujeto a confirmación), en los siguientes canales:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo a la Roja de José Letelier?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la señal online de CHV y Estadio TNT Sports(Sujeto a confirmación).

Revisa la nómina de La Roja femenina:

El duelo ante País Vasco no sumará puntos en el ranking FIFA al no ser considerado "Clase A", además tendrá ausencias notables como la de Francisca Lara y Christiane Endler. Por otro lado será el debut -aunque no oficial- de Catalina Figueroa, Isidora Olave y Thiare Parraguez.