Arturo Sanhueza tiene a sus preferidos para el recambio de la Selección Chilena: “Me gusta mucho Baeza y Saavedra”

Arturo Sanhueza está viviendo sus últimos cartuchos como futbolista profesional en Fernández Vial. Por lo mismo, afirmó que esta será su última temporada y que luego iniciará su carrera como director técnico.

Por lo mismo, en conversación con Deportes en Agricultura se le consultó sobre los jugadores chilenos que tienen proyección para vestir la camiseta de la Selección Chilena y aseguró que sus dos candidatos son: Claudio Baeza e Ignacio Saavedra.

“Para la Selección me gusta mucho Baeza y Saavedra. El chico de la UC tiene una técnica exquisita, lo vi jugar ayer y sabe manejar muy bien la posición. Debe ser un complemento en la Roja”, mencionó.

El volante se inició y terminará su carrera en Fernández Vial. (FOTO: Archivo)

Ahora, sobre su carrera como técnico, mencionó que “ya realicé el curso y que después que termine la temporada con Fernández Vial me dedicaré a estudiar (...) Soy muy amigo de (Arturo) Vidal y me dijo que me podía dar todas las condiciones para ir a ver los entrenamientos de Antonio Conte, si se marcha al Inter de Milán, o donde esté jugando”.

Finalmente, sobre este inicio de temporada en la Segunda División con Fernández Vial, señaló que “estamos contentos por volver a jugar después de un largo tiempo. Volvimos a jugar después de octubre del año pasado. No jugamos del todo bien ante Iberia, pero pudimos quedarnos con el triunfo”.

En la misma línea, sentenció que “esperamos que esta categoría (2da) se pueda potenciar. Los equipos grandes pueden foguear a sus jugadores y así pueden llegar mejor preparados a Primera División”.