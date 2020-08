Vanessa Bryant y desgarrador mensaje en el cumpleaños de Kobe Bryant: "Estoy enojada por no haberme ido yo primero"

Kobe Bryant estaría cumpliendo 42 años este domingo, pero un trágico accidente le quitó la vida en enero de este año impidiéndole celebrar junto a sus seres amados.

Pese a no estar presente físicamente, el recuerdo de The Black Mamba sigue vivo, y su esposa, Vanessa Bryant, le dedicó un desgarrador mensaje en Instagram en el día de su cumpleaños:

Pero además, la mujer dejó ver que el dolor de haber perdido a su esposo sigue siendo tan fuerte como el primer día:

"Estoy enojada por no haberme ido yo primero, Siempre quise irme yo primero para, egoistamente, no tener que pasar por este dolor que me parte el corazón", reveló Vanessa.