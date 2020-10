El día en que Nicolás Massú llenó de elogios a su "rival" Cristian Garin: "Nadie sabe el techo que tiene"

El ATP de Viena tendrá un duelo "extraño" en la segunda ronda, porque habrá un choque de chilenos, ya que Dominic Thiem (3º de la ATP), que es dirigido por Nicolás Massú, se verá las caras con el mejor tenista nacional, Cristian Garin (22º).

Será la primera vez que el Nico se tenga que enfrentar al Tanque, a quien conoce muy bien, debido a que también es su entrenador cuando se juega la Copa Davis, donde es el capitán.

En febrero pasado Garin ganó el ATP de Córdoba, y tras ello, Massú llenó de elogios al jugador nacional, señalando incluso, que no sabía el techo que podía tener, aunque le restó presión cuando le preguntaron si estaba para ganar un Grand Slam.

"Tiene 23 años y ya está 26° (su mejor ránking fue 18º del mundo). Es increíble. Hoy en Sudamérica no hay muchos jóvenes que tengan su ranking o tan buenos resultados. Y no solamente ahora, si no cuando era chico. Ganó con 16 años Roland Garros junior, ganó su primer partido ATP con 16, tuvo buenos resultados siendo joven, juega bien, tiene mucha fuerza, ha mejorado mucho y ya tiene tres títulos (ahora tiene cuatro)", indicó en aquel momento Massú a El Mercurio.

Massú junto a Garin en la Copa Davis - AgenciaUno

Acerca de las opciones en los majors dijo que "hay que ir paso a paso, ahora se metió 26°. Esto es lo mismo que pasó cuando estaba el Chino, Fernando y yo. Te metiste top 100, al tiro 50, después rápido 30, luego 20 y así. Que siga trabajando con tranquilidad, tiene un potencial enorme para hacer cosas importantes".

"Nadie sabe el techo que tiene, pero cuando uno está metido en esto, tiene que pensar que las cosas son posibles por algo uno es competitivo. Hay que dejarlo trabajar tranquilo", explicó Massú.

Ahora Garin deberá enfrentar a Thiem este jueves desde las 13:30 horas, partido que podrás seguir por el minuto a minuto de RedGol.