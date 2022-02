Un doble hecho histórico se materializa este lunes en el Ránking ATP. Por un lado, Daniil Medvédev se consagra oficialmente el número 1 del escalafón, el primero en 18 años que no pertenece al Big Four de Novak Dkokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

El último líder de la clasificación fuera de este grupete fue Andy Roddick, en el distante 1 de febrero de 2004. Después, sólo cuatro exponentes alternaron la posición de privilegio. "Cuando eres joven, piensas que es imposible. Por eso sueñas con ello", dijo el tenista eslavo.

Medvédev le quita el primera lugar a Djokovic y se convierte en el vigesimoséptimo número 1 del Ránking ATP desde que se inició la Era Open en 1973, con el rumano Ilie Nastasie como el primer mejor de todos. Yegveny Kafelnikov y Marat Safin son los otros rusos ex número 1.

Pero quizás el hecho más destacado es que Djokovic no podrá batallar de vuelta, ya que no puede jugar los torneos grandes (Indian Wells y Miami) por no estar vacunado contra el covid-19. "Merece mas que nadie ser número 1. Seré el primero en felicitarle", dijo el serbio.

Alejandro Tabilo llega al Top 100



La otra gran novedad del Ránking ATP es la presencia pr primera vez de Alejandro Tabilo entre los mejores cien del escalafón, el añorado Top 100. El chileno, que fue semifinalista en el ATP de Santiago la semana pasada, se ubica 98° en la última clasificación.

De esta manera, el nacido en Toronto se convierte en el decimoquinto tenista chileno que alcanza el exclusivo grupo, en una lista que inició Jaime Pinto en 1973 y que tiene como mayor exponente a Marcelo Ríos, que alcanzó el número 1 del circuito en 1997.

El ránking pone en el lugar 26 a Cristian Garin como mejor tenista chileno del momento, seguido por Tabilo, que subió quince posiciones con su actuación en la archilla de San Carlos de Apoquindo, donde precisamente derrotó a Garin.

Nicolás Jarry (146°), Tomás Barrios (149°), Gonzalo Lama (258°), Bastián Malla (502°). Michel Vernier (699°), Diego Fernández (832°), Daniel Núñez (950°) y Matías Soto (1.082°) completan el grupo de los diez mejores tenistas chilenos.