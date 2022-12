Un sábado con mucha acción se llevará a cabo desde el Performance Center de Orlando, se trata del especial NXT Deadline 2022 de la WWE que tiene una cartelera de infarto para los millones de fanáticos del wrestling alrededor del mundo y cuya programación te invitamos a conocer a continuación.

¿Cuándo es NXT Deadline 2022 de la WWE?

NXT Deadline se realizará este sábado 10 de diciembre desde las 21:30 horas de Chile en el Capitol Wrestling Center.

¿Dónde ver en vivo por TV o por STREAMING el evento de NXT Deadline 2022?

El evento de lucha libre será transmitido para Chile y Latinoamérica por la app WWE Network, mientras que el kickoff también podrá ser visto por las redes sociales de WWE.

Formato del Iron Survivor Challenge:

Además del debut del PPV NXT Deadline 2022, la WWE nos sorprende con un nuevo formato de lucha llamado Iron Survivor Challenge, enfrentamiento cuyas principales reglas te la explicamos a continuación.

Participan 5 luchadores en total.

Dos inician en primer lugar y cada 5 minutos hará ingreso uno de los restantes 3 competidores.

El que consiga un conteo de 3 o rendición de su rival suma 1 punto, a su vez, el luchador que pierda irá a una celda por un tiempo de 90 segundos.

Finalmente ganará el wrestler que sume más puntos al llegar a 25 minutos.

Cartelera NXT Deadline 2022:

Campeonato de NXT: Bron Breakker (c) vs Apollo Crews

Iron Survivor Challenge masculino: Carmelo Hayes vs JD McDonagh vs Grayson Waller vs Joe Gacy vs Axiom

Iron Survivor Challenge femenino: Zoey Starks vs Cora Jade vs Roxanne Perez vs Kiana James vs Indi Hartwell

Campeonatos en Parejas de NXT: Pretty Deadly (c) vs The New Day

Isla Dawn vs Alba Fyre

Cartelera sujeta a cambios*