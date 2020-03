Horario y dónde ver el dobles y el final de la serie Chile vs Suecia por el repechaje de la Copa Davis

Luego de un viernes con un gran triunfo de Alejandro Tabilo y una caída de Tomás Barrios, el equipo chileno está igualado 1-1 y buscará los dos puntos restantes para ganar la serie.

El primer desafío será temprano, donde Jano y Tomás jugarán el dobles frente a la pareja sueca compuesta por Marcus Eriksson y Robert Lindstedt. Luego los chilenos tendrán que repetirse el plato en los singles, aunque si todo está definido para el último partido, este no será necesario jugarlo.

En los singles el primero sería Alejandro Tabilo, que está programado que juegue con el 1° de Suecia, Mikael Ymer. El último duelo y que definirá el punto 5, tendrá a Tomás Barrios vs Elias Ymer.

���� ¿Cabía alguna duda de que Chile sería local en Estocolmo? pic.twitter.com/lvvzWFrlzR — Séptimo Game (@Septimo_Game) March 6, 2020

Para clasificar a las finales de Madrid en noviembre de este año, Chile necesitará ganar dos de estos tres partidos, siendo más probable el dobles y el duelo de Tabilo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan el cierre de la serie Chile vs Suecia por el repechaje de la Copa Davis?

Todo comenzará con el dobes mañana 7 de marzo a las 9:00 horas de Chile, dependiendo cuánto dure, saldrá Alejandro Tabilo vs Mikael Ymer unos minutos después de que termine el duelo de parejas. El último punto se jugará no antes de las 13:00 horas con Tomás Barrios vs Elias Ymer.

Televisión: ¿Quién transmite el cierre de la serie Chile vs Suecia por el repechaje de la Copa Davis?

El cierre de la serie Chile vs Suecia por el repechaje de la Copa Davis será transmitido en vivo por DirecTV Sports desde las 9:00 horas de Chile y de manera ininterrumpida transmitirá la serie completa. Los canales para ver los partidos son 610 (SD) y 1610 (HD).

Online: ¿Dónde ver en vivo y online el cierre de la serie Chile vs Suecia por el repechaje de la Copa Davis?

Si buscas un link para ver el final de la serie de Copa Davis entre Chile y Suecia, podrás hacerlo en DirecTV GO.

����¡Chi chi chi, le le le! Chile logra la igualdad en Estocolmo: Alejandro Tabilo le ganó a Elias Ymer por 64 y 63 y colocó la paridad en el marcador.



1⃣Primer triunfo en la #CopaDavis para Tabilo.



����1⃣��1⃣���� pic.twitter.com/Se2xo4ROlX — Copa Davis (@CopaDavis) March 6, 2020