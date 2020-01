Defienden a Nicolás Jarry: "Cuando uno se dopa le va bien y lamentablemente a él no le ha ido muy bien"

Un golpe duro sufrió la familia del tenis este martes, porque la ITF suspendió de forma provisional a Nicolás Jarry, tras arrojar positivo en un examen realizado en la pasada Copa Davis.

El número 2 de Chile se defendió con un largo comunicado, donde asegura que no consumió ninguna sustancia para mejorar su rendimiento, situación que aprueba el ex jugador Hermes Gamonal.

Meme, otrora tenista nacional en la Davis, conversó con RedGol y aseguró que le cree aboslutamente al nieto de Jaime Fillol.

"Me llegó la información hace poquito rato, claramente no tengo tantos antecedentes para dar una nota más completa, pero por supuesto conociéndolo a él, conociendo a su familia en general, mi opinión a primera es que es totalmente inocente", señaló el ex 135° del mundo.

Pero Gamonal fue más allá al decir que "él en su comunicado pone que las sustencias que se le encontraron son mínimas, y también yo pienso que cuando uno toma ese tipo de cosas le va bien y lamentablemente al Nico no le ha ido muy bien, así que yo creo que esto va a quedar con el tiempo en nada".

Nicolás Jarry tiene que comprobar su inocencia, pero por ahora, no podrá volver a las canchas.