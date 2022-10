She-Hulk terminó a lo grande con un capítulo de antología que subvirtió las expectativas de los fans en cuando a las fórmulas que usualmente ocupa Marvel en sus producciones. Pero no sólo culminó con una positiva recepción por esta meta-trama, sino que también llamó la atención debido a que Hulk sacó de la manda una inesperada cartita que se venía bien guardada: un hijo. Pero, ¿quién es Skaar? ¿Cuál es el origen?

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 9 de She-Hulk y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

En la última entrega, She-Hulk rompió la cuarta pared de una manera sorprendente, para lograr alterar el curso del final de la temporada, llegando a hablar incluso con la inteligencia artificial que controla el MCU.

Así, consiguió un remate que alteró la tan criticada fórmula de Marvel para cerrar sus producciones con una lucha épica, a veces hasta con detalles que no tienen el menor sentido.

La serie se enfocó más en la psicología del personaje protagónico más que en su fuerza bruta. Al punto de que el cierre se dio al más puro estilo Rápido y Furiosos, con una comida familiar con los Walters, además de Matt Murdock como invitado especial.

Fue precisamente en esta instancia que Hulk reapareció repentinamente después de figurar como inubicable gran parte de la serie. Poco se sabe de sus andanzas, sólo se supo que durante este tiempo anduvo en Sakaar. ¿Recuerdan la nave que provocó el accidente que convirtió a Jennifer? Todo calza.

Y aprovechando la instancia íntima que se estaba viviendo, Bruce aprovechó de sorprender a sus parientes presentando a Skaar, su hijo interpretado por Wil Deusner.

She-Hulk | ¿Quién es Skaar?

La primera aparición oficial de Skaar en los cómics fue World War Hulk #5, en noviembre de 2007, así que comparado con otras figuras de Marvel, su existencia es más bien reciente.

Skaar es el hijo de Hulk y de la guerrera oriunda de Sakaar Caiera the Oldstrong, y nació en medio de la caótica destrucción de la capital del planeta alienígena, cuando concluía la alabada saga conocida como Planet Hulk, en la que el gigante esmeralda se convierte en rey y amante de una de las protectoras del antiguo regente.

La muerte de Caiera, no sólo detonó la ira de Hulk para hacer estallar el arco secuela World War Hulk. Un capullo que contenía a Skaar cayó al lago de fuego del lejano planeta.

Con el paso del tiempo, Skaar emergió del capullo y parecía tener la edad de un niño humano. Luchando por su vida en medio del fuego y el dolor en el mundo salvaje, el futuro guerrero mitad Hulk, mitad Sombra se perfiló como alguien que levanta su espada furiosa contra aquellos que amenazan a su pueblo y desea el poder para destruir a sus enemigos.

Un año después, cuando parecía haberse convertido en un adulto joven tras criarse con Old Sam, quien intentó criarlo, enseñarle y guiarlo. Le tomó meses conseguir que se pusiera un taparrabos y hablara.

Tras superar conflictos locales que lo llevaron a exiliarse a la Tierra, Skaar no fue bien recibido en el nuevo planeta, quedó atrapado en medio de un fuego cruzado entre héroes y villanos. Fue así que descubrió su habilidad para transformarse en un niño humano, añadiéndole una nueva arista a su vida.

Aún así, mientras obtenía nuevos conocimientos, igualmente mantuvo su único objetivo de: encontrar a Hulk y matarlo por abandonarlo en Sakaar. El joven verde culpó a su padre por cada cosa horrible que tuvo que soportar en su mundo natal, y apenas tuviese la oportunidad cobraría la deuda.

Es incierto lo que pueda pasar con Skaar en el MCU, pero tras los eventos del season finale de She-Hulk y considerando la conversación que Jennifer tuvo con la inteligencia artificial, hay quienes ya especulan con una nueva película o serie de Hulk que explore sus recientes andanzas en Sakaar o -¿por qué no?- podríamos estar al borde de una adaptación de World War Hulk, de Greg Pak y John Romita Jr.