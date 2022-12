Los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 están a la vuelta de la esquina tras el cierre de los octavos de final y los duelos que protagonizaron Marruecos ante España, quien mediante lanzamientos penales sacaron del camino al cuadro de Luis Enrique, sumado a la goleada de Portugal ante Suiza, con Cristiano Ronaldo que no fue titular en el compromiso, pero si entró en los últimos minutos.

En RedGol en La Clave repasamos los últimos encuentros de la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo, y proyectando lo que vendrá este sábado y domingo, con los duelos de Croacia vs Brasil, Países Bajos vs Argentina, Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia, que dejará a los semifinalistas que siguen luchando por alzar el título el domingo 18 de diciembre.

En el Entretiempo de RedGol en La Clave repasamos lo que viene para el tenis chileno de cara al Abierto de Australia: Garin va directo, Tabilo espera bajas y Jarry a la qualy del primer torneo de 2023.

Sin olvidar el fútbol chileno, en el programa de este miércoles repasamos el presente de Universidad Católica que presentó su primer refuerzo: Byron Nieto. Edson Figueroa nos contó de las novedadaes de Colo Colo con la Comisión Fútbol de esta jornada, y Cristian Cavieres cuenta del presente de Universidad de Chile con torneo amistoso en la Región de Coquimbo para enero de 2023.

