Welcome to Derry, la secuela de IT, revela sus primeros detalles

Fanáticos del terror y de las novelas de Stephen King siempre esperan las nuevas producciones cinematográficas inspirada en sus novelas. Ahora es el turno de It, con una serie spin off llamada Welcome to Darry por la plataforma streaming HBO Max.

¿Cuándo se estrena la serie Welcome to Darry en HBO Max?

Lamentamos decir que aún no existe fecha de estreno para la serie secuela de It.

¿De que trataría la serie Welcome to Darry en HBO Máx?

En esta ocasión el argumento se centrará en sus cimientos ya que hará una precuela sobre la última adaptación cinematográfica, lanzada en dos partes (2017 y 2019) bajo la dirección de Andy Muschietti.

¿Cuál es el equipo creativo de Welcome to Darry?

El medio estadounidense, Variety, confirmó quiénes serán los showrunners de esta nueva ficción. Los encargados de dirigir esta producción serán Andy Muschietty en el puesto de productor principal. Por un lado, se encuentra Jason Fuchs, quien participó como productor en el segundo capítulo de It , y por el otro, veremos a Brad Caleb Kane, que recientemente trabajó en Tokyo Vice.

Jason Fuchs, además de ser uno de los showrrunners también escribió el guión para el primer capítulo de la serie, la escritura nació a partir de una historia que creó junto a los hermanos Muschietti.

Tiempo atrás, Bárbara Muschietti declaró a través de Instagram: “Estamos soñando con esto, hace un buen rato. Gracias, Maestro King por la novela que nos transformó cuando éramos chicos, y gracias por ser el mejor compañero de ruta”. Lo que habla de una gran entusiasmo por crear esta nueva producción, esperamos que todo salga con mucho éxito como lo fue en el año 2017.

¿Estará Bill Skarsgård en la serie Welcome to Darry?

Aún no se sabe si el actor Bill Skarsgård interpretará al tenebroso payaso en la nueva producción o si se optará por una versión más joven de Pennywise.