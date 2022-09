El joven actor confesó el impacto que tuvo en él la sabiduría que le compartió el ganador del Oscar por The Revenant.

Timothée Chalamet revela el sabio consejo que le dio Leonardo DiCaprio: "No consumir drogas duras, ni hacer películas de superhéroes"

Timothée Chalamet entró en tal nivel de confianza con la edición británica de la revista Vogue, que terminó revelando el sabio consejo que le dio Leonardo DiCaprio para mantener en alto su carrera cinematográfica, una que ya alcanza múltiples éxitos.

El encuentro entre DiCaprio (47) y Chalamet (26) no fue fortuito, ambos compartieron en el elenco de la película de Netflix Don't Look Up, de Adam McKay, momento en el que el primero le traspasó su sabiduría al también protagonista de Dune.

"No consumir drogas duras ni hacer películas de superhéroes", le dijo DiCaprio a Chalamet, como la fórmula máxima para mantenerse en lo alto de su industria.

¿Cómo reaccionó Timothée Chalamet ante el consejo de Leonardo DiCaprio?

La advertencia del experimentado intérprete fue recibida con entusiasmo por el joven favorito de Hollywood en estos momentos.

"Tuve un sueño delirante en mis primeros años de adolescencia de tener, en mis últimos años de adolescencia, una carrera como actor", contó Chalamet.

Si bien en su carrera no ha dejado de cosechar éxitos, Timothée admite que la pandemia lo dejó sin preparación para la edad adulta.

"Debería haber estado tratando de poner mis pies adultos debajo de mí un poco antes de lo que lo hice", confesó en el diálogo con el medio inglés.

Entonces, "me descubrí siendo realmente honesto conmigo mismo sobre el hecho de que a todos los lugares en que he llegado ha sido de golpe, como lanzarme con todo a una edad temprana que, por algún milagro, me llevó a donde estoy".

Otro aspecto llamativo sobre Leonardo DiCaprio que impactó en Chalamet es el hecho de que el favorito de Scorsese es notoriamente selectivo en sus papeles.

"Cuando [el éxito] llegó a mí, sentí que no quería que la gente, y realmente no quería verme a mí mismo, sacar provecho", concluyó Timothée.