Por sobre Vidal y Sánchez: Pato Yáñez pone a Claudio Bravo como el mejor chileno que ha pasado por Barcelona

Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal son los tres chilenos que han vestido la camiseta del Barcelona. Con la inminente salida del King del club, llega la hora de los balances y, para algunos, las comparaciones.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez fue consultado por quién considera que ha sido el mejor de los tres en el conjunto blaugrana y no lo dudó.

“Yo creo que Claudio Bravo”, enfatizó de inmediato. “Porque tuvo un año que jugó La Liga de manera completa, siendo titularísimo. De estos últimos nombres que han pasado, me quedo con Bravo”.

Pero eso no fue todo, ya que Yáñez defendió al arquero de la Roja como campeón de la Champions League de la temporada 2014/15, donde no sumó minutos y la UEFA no lo reconoció como tal.

Claudio Bravo fue un muro en el Barcelona, con partidazos ante Real Madrid. Foto: Getty Images

“Era un jugador convocado. Si me dices que se hace un corte con jugadores que no tuvieron ni convocatoria, lo podría entender. Pero uno que estuvo permanentemente, que le tocó hasta control doping y no fuera premiado, lo encuentro una verdadera estupidez”, disparó.

LOS TÍTULOS DESTACAN A BRAVO

Para aquellos que miden la vara por la cantidad de trofeos, Claudio Bravo también saca ventaja. De hecho, es el más ganador de los tres vistiendo la camiseta culé.

- Claudio Bravo: dos Ligas, dos Copa del Rey, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

- Alexis Sánchez: una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

- Arturo Vidal: una Liga y una Supercopa de España.