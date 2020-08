Memorabiblia debutó con éxito en CDF reviviendo el descenso y posterior corona de 1994 de la Universidad de Chile

Memorabiblia debutó este viernes con gran éxito en las pantallas de CDF. El nuevo espacio documental dedicó su primer episodio para traer al presente un momento dulce y agraz para la Universidad de Chile: el descenso en 1989, su posterior retorno a la Primera División y el título de 1994.

Una historia que volvió a ser contada, esta vez con imágenes inéditas del archivo de Chilevisión, como también el testimonio de sus protagonistas, quienes describieron cómo vivieron y sintieron aquellas campañas tanto en lo personal como profesional.

"Me decían de todo, me trataron de ladrón y como si hubiese matado a alguien". Carlos Robles, árbitro del Universidad de Chile vs Universidad Católica, donde surgió la polémica por el gol de Marcelo Salas.

Lo que sucedió en el camarín de la Universidad de Chile tras el descenso en 1989, como su regreso a la Primera División, y la huella del título de 1994, arrebatado a la Universidad Católica de Manuel Pellegrini. “Volvimos a salir campeones después de 25 años y a mucha honra. En esos 25 años se formó la hinchada más grande de Chile”, comentó Luis Musrri, histórico capitán e ídolo azul, en el espacio televisivo.

Además, el capítulo emitido este viernes en las plataformas de CDF reactivó y zanjó una de las polémicas de aquellos años, como el presunto gol fuera de juego de Marcelo Salas a la Universidad Católica. Gracias al uso de la tecnología proporcionada por VIZRT, se reveló que el Matador estaba en posición lícita al momento de controlar el balón.

Manuel Pellegrini fue el DT tanto de la Universidad de Chile como la UC. Con los azules descendió a Segunda División, y se volvió a ver las caras con la U, pero en la vereda de la UC como técnico. (Foto: Pepe Alvújar)

Carlos Robles, árbitro de aquel momento, recordó en Memorabiblia el calvario que sufrío los días posteriores a aquel juego. “Me trataron pésimo en todos lados. Lo pasé muy mal, viví cosas muy fuertes, hubo gente que pidió que me sacaran hasta de la FIFA (...) Me decían de todo, me trataron de ladrón y como si hubiese matado a alguien”, aseguró.

Memorabiblia consta en su primera temporada de cuatro capítulos, y serán transmitidos todos los viernes a las 20:00 hrs en CDF Básico, CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.