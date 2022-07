Lorena Fica siempre estuvo ligada al deporte. Desde pequeña su mamá consideraba que practicar una disciplina deportiva, era una forma de enseñarle la constancia y la perseverancia. Es por eso que la hacía escoger un deporte diferente todos los años y tenía que practicarlo durante los 12 meses.

"Pasé por muchos deportes hasta que un año un amiga de mi mamá puso una escuela de surf y ahí a los 11 años empecé a surfear por primera vez. Iba con mi hermano inicialmente, pero en ese tiempo habian muchos niños en Arica aprendiendo y hacían muchos campeonatos, así que inmediatamente me puse a competir", comentó Lorena.

Además, la vicecampeona sudamericana agregó que "el surf me llamó mucho la atención porque tenía mucho de la gimnasia, que era un deporte que cuando chica me llamaba mucho la atención, y también esta combinación de que era un deporte en el mar. Siempre he sido muy ligada al mar por mi papá que le gusta navegar y nos enseñó a bucear desde muy pequeños, así que creo que esa mezcla me hizo considerarlo un deporte perfecto para mí".

Para Lorena el deporte ha sido muy importante: "Ha sido mi mejor universidad. Para mí no es solo competencia sino que también me ha enseñado hartos valores como el trabajo en equipo, porque a pesar de que es un deporte individual uno se da cuenta cómo puede complementar conocimientos con distintas personas o como el de al lado puede potenciarte a ser mejor. Creo que eso sirve para todos los aspectos de la vida".

"También me ha enseñado a ser muy constante y perseverente y a saber que eso siempre te llevará a la meta que deseas llegar. El deporte me ha enseñado que puedo lograr cualquier cosa que me proponga y así me lo creo y así se me da, y creo que si no fuera por el deporte no tendría esa confianza en mí", agregó la surfista.

Próximamente Lorena viajará a Panamá a unos Panamericanos específicos que son clasificatorios para Santiago 2023. "Además, tengo planificadas competencias latinoamericanas como parte de mi circuito privado profesional y obviamente quiero lograr quedar en primer lugar en el ranking, ya que se viene una fecha en Arica en diciembre y es con harto puntaje".