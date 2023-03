Un gran show está pronto de llegar a los escenarios. Se trata del espectáculo musical “Wonderland”, basado en el clásico cinematográfico de Alicia en el País de las Maravillas, el cual ofrece una experiencia rítmica y llamativa con vocalistas, danza y arte acrobático. De ese mismo modo, quien protagoniza esta presentación es Melissa Briones, bailarina ganadora de la primera temporada de “Aquí ́se Baila”, quien conversó en exclusiva con Redcarpet sobre este nuevo proyecto en que el que la sube a los escenarios junto a su pasión por el baile.

Melissa Briones, la invicta de Aquí se Baila se refiere a este nuevo desafío "Wonderland"

Durante su preestreno en Enjoy Santiago, Melissa Briones señala a la emoción que le resulta participar de un espectáculo de tal categoría como “Wonderland”. “Fue increíble, una experiencia muy linda ver a mis compañeros en escena. Hay artistas circenses muy buenos, bailarines increíbles y estar con música en vivo; con dos cantantes asombrosos es maravilloso, para mí es un sueño”.

Melissa señala que, la experiencia “además tener la fortuna de ser protagonista y estar apreciando todo este show todo el tiempo, es muy lindo”.

Sobre el espectáculo, la bailarina indicó que pudo apreciar la buena recepción en la presentación apertura de “Wonderland”. “Yo encuentro que todos lo pudieron disfrutar y eso es lo más lindo. Vi la cara de todos sonriendo, expectantes y eso es mágico”.

Por otro lado, un integrante del público fue Aníbal Pachano, el icónico jurado de "Aquí se Baila". Tras ser consultada sobre si había conversado con él al finalizar el show, la bailarina señaló que, no (pero) “seguramente me acercaré a él, me dará su feedback, porque él es alguien muy entendido en esta materia.”

Cabe señalar que, no solo Aníbal estuvo como representante de "Aquí se baila" en el debut de "Wonderland" en Enjoy Santiago, si no que también estuvo Nicole Luli Moreno. Al ser consultada sobre que le parecía que la modelo fitness haya ido ver el show, señala que, "es maravilloso que otra gente del medio venga a apoyar este tipo de show, que se interese por nosotros, ver arte, una propuesta nueva porque no hay shows así hoy en día en Chile. Lo encuentro maravilloso y enriquecedor".

Aquí se Baila 2 será más exigente

La artista nos reveló detalles de la nueva temporada de "Aquí se Baila". “Esta temporada está más difícil para nosotros porque el jurado está mucho más exigente”. Sobre su trabajo con su compañero, señaló que, “no tenemos ningún margen de error y si cometemos uno, ya es eliminación”.

Sin duda que sus nuevos episodios estarán cargados de nuevos desafiós entre los participantes. Por otro lado, si te interesa presenciar este show, puedes revisar en la página web de Enjoy Santiago.