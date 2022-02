O'higgins vs Deportes La Serena es el primer partido de la nueva temporada del fútbol chileno, cuando ambos salten a la cancha del estadio El Teniente de Rancagua este viernes a las 18:00 hrs.

Un encuentro que marca el inicio del Campeonato Nacional 2022 y de sabor especial, en particular para el DT del conjunto granate, Ivo Basay.

Y es que en septiembre del 2021, el Hueso asumió la banca de La Serena con una derrota por 2-1 ante Unión Española en Santa Laura, para finalizar la temporada en la décima ubicación con 39 puntos. Por lo que los objetivos del 2022 son claros una vez que el balón ruede en Rancagua, sobre todo considerando el fixture del cuadro serense: visitar a O'higgins, recibir a Colo Colo, viajar a Antofagasta y enfrentar el clásico con Coquimbo Unido, todo en febrero.

"Todos los partidos y arranques son complicados, a lo mejor un poco más pesado para nosotros entrecomillas", dijo Ivo Basay en conferencia de prensa. "Pero en la segunda ronda los tenemos que enfrentar igual y vamos a tener que plantear en otras condiciones, en ese sentido tenemos que adaptarnos a lo que nos tocó", complementó.

Por lo mismo, enfrentar el Campeonato Nacional 2022 con el pie derecho y no sufrir como en la última temporada es un objetivo a cumplir.

"Siempre lo ideal es tratar de ser fuerte en la entrada para que el grupo pueda sostenerse y la confianza crezca no después, sino que en los primeros partidos, y no dejar puntos importantes porque siempre cuesta remar desde atrás", puntualizó el DT de La Serena.

"TRATAREMOS DE OCUPAR A SUAZO EN LA MEJOR POSICIÓN"

En la conferencia de prensa remota, Ivo Basay fue consultado por Humberto Suazo, que nuevamente tendrá una aventura futbolística en Deportes La Serena.

"Las condiciones de Humberto no las vamos a inventar nosotros, trataremos de ocuparlo en la mejor posición que pueda dar beneficios y dar un peso ofensivo sobre todo en el inicio del torneo", dice Basay. Ante la pregunta sobre si jugará más retrasado en el campo de juego, el estratega granate señala que "(Suazo) tiene 40 años, él puede hacerlo, pero cuando van pasando los años tiende a retrasarse y no estar metido en el área, es una cuestión lógica de todos los delanteros con el paso del tiempo, y lo hizo muy bien. Si no lo hiciera bien no tiene sentido que se tirara atrás, pero creo que con las condiciones que tiene nos puede aportar en un momento de punta o atrás como asistidor".

Deportes La Serena salta a la cancha del estadio El Teniente de Rancagua este viernes 4 de febrero a las 18:00 hrs por la primera fecha del Campeonato Nacional 2022.