Buenas noticias llegaron de Países Bajos por el caso judicial de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo pues se confirmó que la audiencia de extradición se realizará el próximo jueves 17 de noviembre.

El 13 de julio pasado, la Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó la captura y detención de la exalcaldesa Karen Rojo, quien se encontraba prófuga durante casi cuatro meses, tras abandonar el país en marzo.

La exedil fue condenada a una pena efectiva de cárcel de cinco años y un día por el delito de fraude al fisco por un delito cometido entre el 2015 y 2016, cuando la condenada contrató a la agencia Main Comunicaciones para la campaña con la que buscaba la reelección como alcaldesa.

La asesoría tuvo un costo de 24 millones de pesos, lo cuales, según la investigación, fueron pagados con dineros provenientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta.

“Teníamos la convicción de que Países Bajos acogería a tramitación la extradición solicitada por la Fiscalía porque están acreditados los antecedentes que justifican el pedido”, explicó el fiscal Jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien agregó que “en el fundamento de la petición de extradición, se entregaron los antecedentes de que es un delito, por el cual la pena en concreto aplicable supera un año, el que no se encuentra prescrito, y también por el tipo de delito que es corrupción, esto es fraude al fisco. Además, se adjuntó la copia de la sentencia condenatoria con certificación de ejecutoria, todo esto traducido. Esto fue recibido, aceptado para su tramitación y ordenada la detención que se solicitó en su momento que se concretó”.

Aguilar descartó algún valor en la solicitud de asilo político de Rojo: "Es una estrategia para eludir el proceso de extradición o, de alguna forma, dilatarlo y en ese sentido, como institución, descartamos que exista vulneración en el proceso realizado contra la ex jefa comunal puesto que se cumplieron todas las garantías del proceso, fue juzgada y encontrada culpable por el Tribunal Oral de Antofagasta y la sentencia fue objeto de un recurso de nulidad de la Corte Suprema y desechada la postura por parte de la defensa de un nuevo juicio. Karen Rojo no fue objeto de persecución política alguna y no existe fundamento para sustentar su derecho a asilo”.