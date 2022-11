Una declaración voluntario del secretario general de la ANFP Jorge Yunge, fechada el mismo día de las elecciones de presidente en Qulín, deja claro que el directorio entendía que había fuerza mayor para no realizar el partido. A pesar de eso, denunció a los Pumas al Tribunal de Disciplina y actualemnte la Segunda Sala estudia la apelación del elenco nortino.

El conflicto por el partido de Antofagasta versus Palestino, que será decidido en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, está al rojo vivo. Los Pumas presentaron su alegato que está siendo estudiado, aunque ahora hay una arista que podría ser importante para revocar el fallo de la Primera Sala, que le dio por perdido el partido a los nortinos.

Esto luego de que el directorio de la ANFP denunciara al cuadro local al no tener el estadio a disposición para realizar el partido correspondiente a la Fecha 27 del Campeonato Nacional, indicando que “el Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha acordado, de manera unánime, denunciar al Club Deportes Antofagasta S.A.D.P. ante el Honorable Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 23, en relación al artículo 75, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022”.

Un hecho que puede variar por lo ocurrido este martes 8 de noviembre, el día que se estaban realizando las elecciones de nuevo presidente en Quilín. Esto porque el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, realizó una declaración voluntaria donde indica que había una “fuerza mayor” que llevó a la suspensión del duelo, lo que puede cambiar el escenario ante los ojos de la Segunda Sala.

“Una vez constatado que el partido no se realizaría a las 18 horas del sábado 15 de octubre, lo que ya sabíamos desde el viernes en horas de la noche cuando nos enteramos en voz de Pablo Milad que el alcalde de la comuna se habría retractado del acuerdo, es que siendo fieles al mandato que nos rige, no nos quedó otra opción que formalizar denuncia a Club de Deportes Antofagasta, ya que si bien era evidente para nosotros que el partido se frustró por una fuerza mayor, no le correspondía al directorio declararla, por lo que la denuncia tenía por objeto que se iniciara el proceso formal para su declaración, y así velar por mantener intacto nuestro compromiso como directorio por la deportividad y fair play de la competencia”, indica el escrito de Yunge.

¿Por qué es importante esto? Porque la defensa de Antofagasta apela justamente a que no se jugó por “fuerza mayor”, algo que Yunge está admitiendo, aunque a pesar de eso se denunció a los de la Segunda Región al Tribunal.

En contacto con Redgol, el secretario general de Quilín indica que “efectivamente presenté una declaración voluntaria porque presencié y fui testigo de todos los hechos ocurridos en torno al partido de Deportes Antofagasta y Palestino. Dicha declaración da cuenta de los hechos ocurridos, ya que siempre ha sido nuestra intención entregar todos los antecedentes a los tribunales autónomos del futbol chileno y que ahí se tomara la decisión ajustada a reglamento”.

Además indica que “estos antecedentes fueron entregados el día posterior a las elecciones”, a pesar de que la carta está fechada con fecha 8 de noviembre, el mismo día que se realizaron los comicios en Peñalolén.

El asunto se resolverá en los próximos días, donde se dictaminará si efectivamente se mantiene el resultado de 3-0 a favor de Palestino, lo que sellaría el descenso del elenco nortino, o si se debe jugar el encuentro donde el empate le serviría a ambos clubes para sus objetivos.

Extractos de la declaración voluntaria