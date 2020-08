Chileno Nico Pino listo para la cuarta fecha de la F4 en Knockhill: “Es un circuito complejo, técnico, pero muy entretenido"

El piloto nacional, Nico Pino, continuará adquiriendo experiencia como corredor de Fórmula 4 británica este fin de semana cuando largue la cuarta fecha de esta categoría, una de las más competitivas del mundo.

La Jornada se llevarán a cabo a partir de este viernes con las prácticas libres que se desarrollarán en el circuito de Knockhill, emplazado en la localidad de Dunfermile, al norte de Escocia. Un circuito altamente exigente por sus constantes desniveles distribuidos en un trazado mayoritariamente compuesto por sectores de alta velocidad.

Estos elementos suponen una nueva oportunidad de desarrollo para el chileno, luego de tener una buena performance bajo lluvia y pista húmeda en Oulton Park la semana pasada, situación climática permanente en las pistas británicas y que también ha acompañado a Pino y la escudería Argenti Motorsport esta semana durante los entrenamientos, los cuales han debido ser interrumpidos debido a la intensa lluvia.

Quienes conocen la pista escocesa aseguran que “los pilotos que corren en Knockhill, terminan la jornada siendo mejores pilotos”.

Según Pino, cada carrera le va entregando mucho aprendizaje y competitividad, por lo que desde Escocia se mostró confiado:

“La lluvia no para, es tanta que hemos tenido que suspender algunos entrenamientos previos a la fecha. De todas maneras pude hacer algunos giros y me aprendí el trazado. La pista es muy entretenida, altamente técnica, rápida y con desniveles en muchos sectores. Es un circuito perfecto para aprender, me acomodó bastante. Ahora sólo queda esperar que la lluvia permita correr”, comentó.