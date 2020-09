Zinedine Zidane y la partida de Gareth Bale: "No se me quita un peso de encima, nunca he tenido un problema con él"

Con la partida de Gareth Bale al Tottenham se acaba una de las teleseries más largas vividas en el Real Madrid y que tuvo como protagonista a Zinedine Zidane, el que desde que volvió a la Casa Blanca no consideraba al galés.

Luego de casi partir a China en julio de 2019, Bale se quedó en el Madrid, pero su técnico lo utilizó poco y nada, haciendo más noticia por su juego de golf o las humoradas que hacía en la banca.

Esta semana que se concretó la partida de Bale a los Spurs, Zidane fue requerido por la prensa madrileña respecto a si está más tranquilo con la salida del delantero.

"No se me quita un peso de encima. Nunca he tenido problemas con Bale. Nunca ha sido un peso. Quizás no jugó como debía por varias cosas.. pero es normal. Si no es Gareth este año va a ser otro. Yo siempre intento contar con todos. Quiero que mis jugadoers compitan entre ellos", aseguró.

Respecto al "año perdido de Bale en el Real Madrid" el francés se aferró al mismo discurso.

"No le ha sobrado un año. La vida es así. Si se ha quedado este año es por algo. Ahora seguimos con el mismo tema. Mi opinión es la misma. Hay que hacer las cosas como siempre, juntos, con el club, con el jugador. Al final es el jugador quien decide".