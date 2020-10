Lionel Messi: Zinedine Zidane aclara que no sabe nada del interés del Real Madrid en él

Pese a que Lionel Messi se quedó en el Barcelona luego de haber anunciado por burofax que no seguiría visitiendo la camiseta culé, no es un secreto que el jugador cumplirá este último año de contrato y cerrará la parte por fuera.

Es que la relación entre el argentino y el equipo de su vida se ha trizado para siempre y parece no tener solución, es por eso que varias instituciones se ilusionan con la Pulga, una de ellas el ¿Real Madrid?

Zinedine Zidane fue consultado este viernes en conferencia de prensa por el interés merengue en el astro trasandino, quedando un tanto descolocado.

“No sé nada. No te puedo decir, no voy a hablar de un jugador que no es nuestro. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Pero no es jugador mío, no puedo opinar. Y no sé nada de eso que me preguntas”, afirmó.

Real Madrid es puntero de la Liga con 10 puntos en cuatro juegos y este sábado enfrentará al Cádiz, por eso también el DT fue consultado por el nivel del equipo-

“No sé tu percepción... Vosotros estáis para hablar de lo que pasa en el Madrid. Lo importante es hacer las cosas al máximo. El resto conozco la situación. El trabajo de ser entrenador del Madrid... sé dónde estoy. Son casi 19 años en este club. Lo mejor que me ha pasado es llegar a este gran club, eso seguro. Sé la situación y cada partido voy a ser juzgado. Es el cargo que tengo aquí”, cerró.